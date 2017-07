Almaniyada avtobus yanıb: 18 nəfər ölüb

Bu gün səhər saatlarında Almaniyanın cənubunda qəza baş verib.

Metbuat.az bildirir ki, Saksoniyadan olan turistləri daşıyan avtobus yük avtomobili ilə toqquşub və yanıb. Həmin zaman avtobusda 46 sərnişin və iki sürücü olub.

Polisdən verilən məlumata görə, onlardan 30-u avtobusu tərk edə biliblər. Digər 18 nəfər isə hadisə yerindəcə can verib. Hadisə qurbanlarının sırasında yaşı 66-81 arası olan qadınlar və kişilər üstünlük təşkil edirlər.

Hazırda məhkəmə tibbi ekspertizasının əməkdaşları bədənlərin tanınması işi ilə məşğuldurlar.

