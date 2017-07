Qorbaçov: “ABŞ-ın günahı ondadır ki...”

“ABŞ-ın özünü “soyuq müharibə”nin qalibi elan etməsi Rusiya və ABŞ arasındakı münasibətlərdə yaranan problemlərin köküdür”.

Publika.az Rusiya KİV-inə istinadən xəbər verir ki, bunu SSRİ-nin keçmiş prezidenti Mixail Qorbaçov deyib.

Onun sözlərinə görə, “soyuq müharibə” üzərində ümumi qələbə qazanılmışdı. Siyasətçi qeyd edib ki, indiki təhlükəli dalandan çıxmaq üçün hər şeyi etmək lazımdır.

“Bunun üçün sınanmış bir vasitə var: qarşılıqlı hörmətə əsaslanan dialoq. Bu, çətin yoldur. Üç onillik ərzində ABŞ-la dialoqumuz çox ağır olub”, - SSRİ-nin sabiq prezidenti bildirib.

O, vurğulayıb ki, münasibətlərin normallaşması üçün ölkə rəhbərlərinin siyasi iradəsi lazımdır.

Qeyd edək ki, 7-8 iyun tarixlərində Almaniyanın Hamburq şəhərində keçiriləcək G-20 sammitində prezidentlər – Donald Tramp və Vladimir Putin arasında görüş nəzərdə tutulub.

Ömər

