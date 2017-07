Aktrisa Begüm Kütük anası və xalası ilə tətilə çıxıb.

Milli.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, bikinili görüntülənən aktrisa həyat yoldaşı Erdil Yaşaroğlundan ayrı istirahət edir. Begümün ərindən ayrı dincəlməsi isə marağa səbəb olub.

Dənizə girdikdən sonra dincələn aktrisa uzun-uzadı telefonla danışıb. Bundan başqa, Begümün kökəlməsi də diqqətdən qaçmayıb.

Milli.Az

