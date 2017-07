Maradona seksual təcavüzdə ittiham olunur

Əfsanəvi futbolçu Dieqo Maradonanın adı növbəti qalmqalda hallandırılır. Apasport.az saytının məlumatına görə, dünyanın gəlmiş-keçmiş ən yaxşı oyunçularından biri olan argentinalı bu dəfə Rusiyada insidentə qarışıb.

Belə ki, Konfederasiyalar Kubokunu izləmək üçün şimal qonşumuza yollanmış Maradona bu ölkədə seksual təcavüzdə ittiham edilib. Sankt-peterburqlu jurnalist Yekatrina Nadolskaya bu iddia ilə polisə müraciət edib.

Hazırda hüquq-mühafizə orqanları iddianın araşdırılması ilə məşğuldular. Həmin gecə oteldə xidmət saatında olan bütün personal sorğu-suala tutulacaq.

Maraqlıdır ki, 56 yaşlı əfsanə Messinin toyuna getmək imtina edib və buna səbəb kimi dəvətnaməsini itirdiyini söyləyib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.