İnternet alış-verişi həm zaman, həm də məkan baxımından ən asan vasitədir. Ancaq bəzən sifarişlər gözlədiyimiz kimi olmur. "Bored Panda" bu cür alış-veriş "qurbanları"nın fotolarını paylaşıb.

Milli.Az axşam.az-a istinadən həmin şəkilləri təqdim edir.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.