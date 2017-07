QARACİYƏRini sağlam saxlamaq istəyən MORUQ yesin

Moruğun bir çox faydalı xüsusiyyətləri var. Son elmi araşdırmalar moruğun müxtəlif orqan və sistemlər üçün olan faydalarını növbəti dəfə təsdiqləyib.

Moruğun tərkibində olan və ona spesifik, xoş qoxu verən maddə "moruq ketonu" qaraciyər üçün faydalıdır, orqanizmdə piylərin parçalanmasını sürətləndirir, dərini cavanlaşdırır, saçların uzanmasını sürətləndirir.

Milli.Az saglamolun.az-a istinadən bildirir ki, elmi araşdırmalar göstərib ki, moruq ketonu qaraciyərin böyüməsinin qarşısını alır, qaraciyərin vəziyyətini yaxşılaşdırır.

Digər araşdırma göstərib ki, keton qanda şəkərin səviyyəsini və qanaxmaların riskini azaldır.

Milli.Az

