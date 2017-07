"Bavariya"nın yeni məşqçisi Villi Sanyol Karlo Ançelottini tənqid etməsinin səbəbini açıqlayıb. Milli.Az goal.az-a istinadən xəbər verir ki, fransalı mütəxəssis Almaniya mətbuatına bunları deyib:

"Hər insanın tənqidə və öz fikrini ifadə etməyə haqqı var. Tənqid çox zaman inkişafın hərəkətverici qüvvəsidir. "Bavariya"dan təklif alanda uzun tərəddüd etmədim. Bu klubdan zəng gələndən sonra digər məsələlər ikinci plana keçir. Məşqçilik karyeramda ən düzgün qərarımı verdim".

Sanyol bir müddət öncə Ançelottini "Bavariya"nın öz yetirmələrinə şans verməməkdə ittiham etmişdi. Futbolçu kimi Villi 2000-09-cu illərdə Münhen klubunun şərəfini qoruyub.

Milli.Az

