"Baş məşqçini tənqid etdim ki, klubu qoruyum"

"Schalke"nin yarımmüdafiəçisi Yevqeni Konoplyanka iyunda klubun sabiq baş məşqçisi Markus Vayntsrili tənqid etməsini əsaslandırmağa çalışıb. Milli.Az goal.az-a istinadən xəbər verir ki, ukraynalı havbek bunları deyib:

"Mən onu tənqid etdim ki, klubu qoruyum. Eyni cür işləsəydi, komanda inkişaf edə bilməyəcəkdi. Vayntsril postunda qalsaydı, mən əşyalarımı toplamalı idim. "Schalke"nin əsas heyətinə düşməməklə Ukrayna millisinə necə dəvət ala bilərdim? Özümü komandadan təcrid olunmuş hiss edirdim. Bunun səbəbini isə mənə başa salan tapılmırdı".

Vayntsril ötən mövsümün sonunda istefaya göndərilmiş, Konoplyanka isə onu qorxaq adlandırdığına görə cərimələnmişdi.

Milli.Az

