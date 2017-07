Holland pendirinin saxta olub-olmadığını yoxlamaq üçün onu... - FOTO

Gündəlik həyatımızda istehlak etdiyimiz qidaların nə dərəcədə faydalı və orijinal olduğunu bilirsinizmi? Geniş ticarət marketlərində satılan qablaşdırılmış pendir dilimləri haqqında maraqlı eksperiment keçirilib.

Milli.Az xəbər verir ki, əslən amerikalı olan bloqer özünün sosial hesabından kiçik bir eksperiment paylaşıb. Mağazadan aldığı holland pendirinin saxta olub-olmadığını yoxlamaq üçün onu yandırıb.

Nəticə etibari ilə əgər pendir yanarsa demək ki, o, içərisində sintetik kimyəvi qatqılar əlavə edilmiş məhsuldur.

Əgər pendiri yandırdığınız zaman o, yanmırsa və yalnız istidən əriyirsə demək ki, o məhsul istehlak üçün təhlükəsizdir. (publika.az)

