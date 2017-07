"Real Madrid"in müdafiəçisi Danilo karyerasını İtaliyada davam etdirəcək.

Milli.Az goal.az-a istinadən xəbər verir ki, "Yuventus" 20 milyon avro qarşılığında braziliyalı futbolçunun transferini razılaşdırıb. 2015-ci ildə Madrid klubu Danilonu "Portu"dan 31.5 milyon avroya satın almışdı. "Qoca sinyora" bu transferi 3 gün ərzində elan etməyi düşünür.

