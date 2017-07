Nigeriyada "Boko Haram" terror təşkilatının 700-ə yaxın üzvü hərbçilərə təslim olub.

Metbuat.az bildirir ki, bu barədə Nigeriya ordusunun qərargah rəisi Tukur Burayat məlumat verib. Onun sözlərinə görə, "Boko Haram" artıq müharibəni uduzub.

Xatıradaq ki, "Boko Haram" şəriət qaydalarının Nigeriyada tətbiqinə şərait yaratmaq üçün uzun müddətdir terror aktları təşkil edir.

