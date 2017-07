Vyanada Dağlıq Qarabağ münaqişəsi müzakirə olundu

Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması ilə bağlı silsilə görüşlər bu gün Vyanada keçirilib.

ATƏT PA-nın mətbuat xidmətindən Publika.az-a verilən məlumaata görə, görüşdə ATƏT PA-nın Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Kristian Vigenin iştirak edib.

Onun yüksək səviyyəli diplomatlarla görüşündə Azərbaycan, Ermənistan və Avstriyanın ATƏT-dəki nümaytəndələri, ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri və ATƏT katibliyinin nümayəndəsi iştirak edib.

Görüşdə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması üçün razılaşdırılmış formatlar çərçivəsində səylərin davam etdirilməsinin vacibliyi qeyd olunub.

Xatırladaq ki, ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri bu yaxınlarda qəbul edilmiş birgə bəyanatda bildiriblər ki, iyulun 3-də Vyanaya səfər edərək Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı danışıqlar prosesinin gedişi barədə Minsk qrupunu məlumatlandırmaq niyyətindədirlır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.