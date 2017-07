Fransa prezidenti Emmanuel Makron ölkədə davam edən fövqəladə vəziyyətlə bağlı açıqlama verib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, Makron fövqəladə vəziyyətin payızın sonlarında aradan qaldırılacağını deyib:

"Azadlıq güclü demokratiyaların zəmanətidir. Fövqəladə vəziyyəti aradan qaldıraraq Fransaya azadlığı geri getirəcəyik. Çox güman ki, payızın sonlarına yaxın planımız həyata keçəcək".

Bununla yanaşı, Fransa prezidenti ölkə parlamentinin üzvlərinin sayının azaldılmasını təklif edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.