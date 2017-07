Fransanın cənubunda, Tuluza şəhərində baş verən silahlı insident nəticəsində azı 1 nəfər ölüb, 6 nəfər yaralanıb.

APA-nın RİA Novosti agentliyinə istinadən verdiyi xəbərə görə, motosikletli iki naməlum silahlı bir qrup insana atəş açaraq aradan çıxıblar.

Nəticədə bir nəfər ölüb, 6 nəfər yaralanıb, onlardan 2-nin vəziyyəti ağır kimi qiymətləndirilir.

Hadisə yerinə polis qüvvələri cəlb edilib. Cinayəti törədənlərin yaxalanması istiqamətində zəruri tədbirlər görülür.

