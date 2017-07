Fransanın cənubunda Tuluza şəhərində baş vermiş silahlı insident zamanı 1 nəfər ölüb, 6 nəfər yaralanıb.

Publika.az xəbər verir ki, motosikllə hərəkət edən iki nəfər bir qrup insana atəş açıblar, sonra gizləniblər.

Hadisə zamanı 1 nəfər ölüb, 6 nəfər yaralanıb. Yaralılardan ikisinin vəziyyətinin ağır olduğu bildirilir.

Hadisə yerinə polis əməkdaşları gəlib.

