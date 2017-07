"Çelsi"nin sabiq müdafiəçisi Con Terri karyerasını "Aston Villa"da davam etdirəcək.

Metbuat.az bildirir ki, 36 yaşlı futbolçu Çempionşipdə mübarizə aparan klubla bir illik müqavilə imzalayıb.

Terri "Çelsi"yə qarşı forma geymək istəmədiyi üçün Premyer Liqada çıxış edən klublardan gələn təkliflərə "yox" dediyini bildirib.

Qeyd edək ki, Con Terri "Çelsi"nin heyətində 717 matça çıxıb.

