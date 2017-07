İspaniyanın Uelva əyalətində baş verən meşə yanğınları nəticəsində 400 nəfər təxliyyə olunub.

Publika.az "RİA Novosti"yə istinadən xəbər verir ki, artıq bir neçə saatdır yanğın davam edir və qarşısını almaq mümkün deyil.

Yanğını söndürmək üçün 130 yanğınsüöndürən maşın və 19amfibiya-təyyarə, helikopter cəlb olunub.

