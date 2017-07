ABŞ-ın Texas ştatının Dallas şəhərindəki otellərdən birində atışma olub.

Publika.az "RİA Novosti"yə istinadən xəbər verir ki, hadisə "Wyndham" otelində qeydə alınıb. Əraziyə polis əməkdaşları gəlib və oteldəki insanlar təxliyə edilib.

Güllə səslərinin 5-ci mərtəbədəki otel nömrəsində eşidildiyi bildirilir. Hələlik ölənlərin və ya yaralananların olub-olmaması barədə məlumat verilmir.

