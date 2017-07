Bakı. 4 iyul. REPORT.AZ/ Bakıda güclü yanğın hadisəsi baş verib.

"Report" xəbər verir ki, hadisə Binəqədi rayonunda, Əcəmi Naxçıvani küçəsində yerləşən qaçqın və məcburi köçkünlərin məskunlaşdığı yataqxanada qeydə alınıb.

Hadisə ilə əlaqədar sakinlər binadan təxliyə edilib. Alovun söndürülməsinə yanğınsöndürənlərm cəlb edilib.



