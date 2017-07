2011-cii ildə fotoqraf Antuan Repesse zibilləri atmamağa başladı.

Milli.Az bildirir ki, o, "#365 Unpacked" adlı seriya çəkib. 4 il ərzində o, 1600 süd butulkası, 4800 tualet kağızı rulonu və 800 kq qəzet toplayıb.

Milli.Az

