ABŞ-ın Cənubi Karolina ştatında Nort-Çarlston şəhərindəki ticarət mərkəzlərindən birində atışma olub.

Publika.az xəbər verir ki, silah səslərini eşidən polis əməkdaşları hadisə yerinə gəlib. Atışma nəticəsində xəsarət alan olmayıb. Ticarət mərkəzi dərhal boşaldılıb.

