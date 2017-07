Kot-d-İvuarın paytaxtı Abicanda yaşayan plus-size model Yudoksi Yaonun dediyinə görə, erməni model, ABŞ-da yaşayan Kim Kardaşyandan əskik gözəl deyil.

Milli.Az bildirir ki, Yaonun sözlərinə görə, dünyanın ən gözəəl yambızlarına malikdir.

Milli.Az

