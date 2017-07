“Fənərbağça”da yeni qapıçı

“Fənərbağça” qapıçı transferini həll edib.

Publika.az xəbər verir ki, istanbullular Kamerun millisinin qapıçısı Karlos Kamenini transfer edib.

Klubdan verilən açıqlamada bildirilib ki, oyunçu və komandası “Malaqa” ilə ilkin razılıq əldə edilib. “Çərçivə qoruyucusu” sabah İstanbula gələcək və onunla rəsmi müqavilə imzalanacaq.

Qeyd edək ki, Kameni 2004-cü ildən İspaniyada çıxış edir. O, 2012-ci ilə kimi “Espanyol”da, o vaxtdan bəri isə “Malaqa”da forma geyinir. 33 yaşlı qapıçı Kamerun millisində 71 matçda meydana çıxıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.