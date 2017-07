Bu gün Şimali Koreya növbəti dəfə ballistik raketləri sınaqdan keçirib.

APA-nın məlumatına görə, bu barədə NHK telekanalı Cənubi Koreya müdafiə nazirliyinə istinadən xəbər verib.

Məlumata əsasən, Şimali Koreya Yapon dənizinə ballistik raket buraxıb. Sınaqların nəticələri barədə hələ ki, məlumat verilmir.

