ABŞ-da İllinoys ştatında yük qatarının relsdən çıxıb.

Publika.az "RİA Novosti"yə istinadən xəbər verir ki, qəza nəticəsində 76 min litr neft dağılıb, nəticədə yanğın baş verib.

Qəzanın səbəbləri hələlik məlum deyil.

