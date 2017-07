Bakı. 4 iyul. REPORT.AZ/ Bakı sakinini ilan sancıb.

"Report" xəbər verir ki, hadisə Xəzər rayonu, Zirə qəsəbəsində baş verib.

Belə ki, Fuad Məmmədovu ilan sancıb. Yaralı xəstəxanaya yerləşdirilib.

Onun vəziyyətinin ağır olduğu bildirilir.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.