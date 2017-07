Abşeronda döyülmə hadisəsi baş verib.

Milli.Az "Report"a istinadən bildirir ki,hadisə Goradil qəsəbəsində baş verib.

Belə ki, şəxsiyyətləri hələlik müəyyənləşdirilməmiş 4 nəfər 25 yaşlı Əhədov Fərid Balağa oğlunu avtomobillə Goradil qəsəbəsinə apararaq orada döyüblər.

Nəticədə o, müxtəlif dərəcəli xəsarətlər alıb. F.Əhədov xəstəxanaya yerləşdirilib.

Faktla bağlı Abşeron Rayon Polis İdarəsi tərəfindən araşdırma aparılır.



