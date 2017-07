Türkiyə Silahlı Qüvvələri PKK-nın Suriyadakı qolu YPG-ni vurub.

Metbuat.az xəbər verir ki, Afrində YPG hədəflərinə doğru 40-a yaxın mərmi atılıb. Hadisə yerindən qaynaqlanan yanğın Türkiyənin Suriya ilə sərhədində yerləşən Kilis şəhərindən də görünüb.

Türkiyənin cənub-şərqində 5 PKK terrorçusu zərərsizləşdirildi-Oxumaq üçün tıkla

Aytən Novruzova / Metbuat.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.