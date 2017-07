Şimali Koreya dünyanın ən qapalı ölkəsi hesab edilir. Ölkədə çox sərt qanunlar və cəza növləri var.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu dəfə xarici fotoqraflardan biri Şimali Koreyanın zəngin insanlarını çəkə bilib.

Sözügen fotoları təqdim edirik:

Oral Mədənçi / Metbuat.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.