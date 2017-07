ABŞ-ın Oreqon ştatında şübhəli şəxs hava limanından vertolyot qaçırmağa çalışıb.

Milli.Az xəbər verir ki, Portlandın təxminən 25 km şimal-qərbində yerləşən hava limanı bir müddət giriş-çıxışları bağlayıb.

Hadisə ilə əlaqədar Reuters-ə danışan polis sözçüsü hadisəni təsdiq edib.

Şübhəli isə hadisə yerindən qaçarkən polis tərəfindən vurularaq öldürülüb.

Təhməz Təkin

Milli.Az

