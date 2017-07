"Facebook"-da pulsuz internet BAŞLADI - / VİDEO

"Facebook" ötən il test mərhələsində olan "Find Wi-fi" ("Wi-Fi tap") özəlliyini izləyicilərinə təqdim edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, istifadəçilər bu funksiyanın sayəsində pulsuz "Wi-Fi" nöqtələrini görə biləcək. Onların bu xüsusiyyəti istifadə edə bilməsi üçün daha çox "Wi-Fi tap" variantını seçməsi kifayətdir. Daha sonra mövqe xidmətlərini açmaq lazımdır. Bu xüsusiyyəti aktiv etdikdə xəritədə pulsuz "Wi-Fi" adını, yerin adını görəcəksiniz.

Həmin funksiya ilə bağlı videonu təqdim edirik:

Sərdar Məmmədov / Metbuat.az

"WhatsApp"-dan YENİLİK - BUNU DA EDƏ BİLƏCƏKSİNİZ... / FOTOLAR - Oxumaq üçün tıkla

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.