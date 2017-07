"Riskə getməyi sevmirəm".

Metbuat.az xəbər verir ki, bu sözləri əməkdar artist Sevda Ələkbərzadə şəxsi həyatı haqda "Hər şey daxil" verilişində danışarkən deyib:

"Şəxsi həyatımda heç vaxt riskə getmirəm. Ümumiyyətlə, riskli işlər görməyi sevmirəm. Amma söhbət musiqidən gedirsə, maraqlı, riskli mahnı varsa, onu tapıb oxuyuram".

Qeyd edək ki, xarici ölkə vətəndaşı ilə ailə həyatı quran Sevda Ələkbərzadə 2015-ci ildə boşanıb.

Sevdanın makiyajsız halı - FOTO-Oxumaq üçün bura tıkla

Dilarə Zamanova

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.