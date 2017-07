Sumqayıt yolunda daha bir yol hadisəsi baş verib.

Metbuat.az-a xəbər verir ki, Xırdalan dairəsində "Vaz 2107" markalı avtomobil "KamAz" markalı yük maşınına çırpılıb. Hadisə nəticəsində "Vaz 2107"-nin sürücüsü xəsarət alıb.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.



