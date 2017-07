Ermənistanın Gümrü şəhəri yaxınlığında Rixter cədvəli ilə 5 bal gücündə zəlzələ baş verib.

Milli.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, zəlzələnin episentri yerin 10 kilometr dərinliyində qeydə alınıb.

Yeraltı təkanlar nəticəsində hər hansı dağıntı və təlafat olub-olmamsı barədə hələ məlumat verilməyib.

Qeyd edək ki, Gümrü şəhərində Rusiya Silahlı Qüvvələrinin hərbi bazası yerləşir.

Milli.Az

