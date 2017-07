Aktrisa Müge Boz özünü model kimi sınayıb.

Milli.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, aktrisa geyim firmalarından birinin reklamı üçün fotokamera qarşısına keçib. Müğənninin tərəf müqabili 2014-cü ilin "Best Model"I seçilmiş Caner Tanrıverdi olub.

Bundan sonra özünü model kimi də sınayacağını deyən Boz "Gözəl qadın üçün seksual görünmək çox asandır" söyləyib.

Milli.Az

