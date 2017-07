Mingəçevir şəhərində ağır yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib. Lent.az xəbər verir ki, dünən saat 15 radələrində Mingəçevir şəhəri Gəncə şosesində Müşfiq Yusifovun və Yevlax rayon sakini Rasim İsmayılovun idarə etdikləri "VAZ" markalı avtomobillər toqquşub. Nəticədə M.Yusifovun 65 yaşlı anası Qızpəri hadisə yerində ölüb, digər sərnişini, habelə R.İsmayılov və sərnişini xəstəxanaya yerləşdiriliblər.

Mingəçevir ŞPŞ tərəfindən araşdırma aparılır.

