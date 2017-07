Şahinin sağlamlığına qovuşması üçün insanların köməyinə ehtiyacı var.

Metbuat.az bildirir ki, Şahinin 13 yaşı var. O dünyaya serebral iflici xəstəliyi ilə göz açıb. İllərdir bu xəstəlik ilə mübarizə aparır. Uşaq nə yeriyir, nə də danışa bilir. Həkimlər Şahinin Almaniyada əməliyyatla müalicəsinin mümkün olduğunu deyir. Ailənin maddi imkanı olmadığından, balaca Şahin sağlamlığına qovuşa bilmir.

Ailə övladının sağalması üçün imkanı olan şəxslərdən kömək istəyir.

Əlaqə nömrəsi: 055-561—55-66

