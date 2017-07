Müğənni Natavan Həbibinin toy günü bəlli olub.

Milli.Az qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, sənəntçinin qız iyulun 17-i, oğlan toyu isə 19-u baş tutacaq.

Toyda reper Səid Əliyevlə (Dado) Natavanın yaxın dostları, ailə üzvləri və şou-biznesin tanınmış simaları iştirak edəcəklər. Onların özəl gününə 400 nəfərddən çox qonağın qatılacağı gözlənilir.

Cütlüyün birinci məclisi "Neolit" restoranında baş tutacaq.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.