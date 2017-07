Bakı. 4 iyul. REPORT.AZ/ Bakıda 5 gün əvvəl avtomobillə vurulmuş piyada ölüb.

“Report”un xəbərinə görə, yol-nəqliyyat hadisəsi Xəzər rayonunda qeydə alınıb.

Belə ki, Qala-Pirallahı şosesində Bakı şəhər sakini 1989-cu il təvəllüdlü Samir Kərimov idarə etdiyi “VAZ-21043” markalı avtomobillə 1988-ci il təvəllüdlü Yuriy Filatovu vurub.

Yaralı xəstəxanaya yerləşdirilib və 5 gün sonra dünyasını dəyişib.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.



