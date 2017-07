Bakı. 4 iyul. REPORT.AZ/ ABŞ Prezidenti Donald Trampla Rusiya Prezidenti Vladimir Putin iyulun 7-də Almaniyanın Hamburq şəhərində görüşəcəklər.

“Report” RİA "Novosti”yə istinadən xəbər verir ki, bunu Rusiya prezidentinin köməkçisi Yuri Uşakov bildirib.

“Görüşün iyulun 7-də keçirilməsi razılaşdırılıb”, - Y.Uşakov vurğulayıb.

Bu, onların prezident kimi ilk şəxsi görüşü olacaq.



