Sarkisyan “aprel müharibəsi” ilə bağlı ŞOK DETALIN ÜSTÜNÜ AÇDI

“Aprel müharibəsi” Bako Saakyanın hakimiyyətinin uzadılmasına şərait yaratdı.



Publika.az xəbər verir ki, bu etirafla erməni politoloq Manvel Sarkisyan çıxış edib.



Onun sözlərinə görə, Dağlıq Qarabağda (qondarma “DQR”) keçirilən “konstitusiya islahatları” Saakyanın hakimiyyətinin müddətsiz edilməsinə hesablanıb: “Əvvəlki qanunla iki dəfədən artıq müddətə seçilməyə icazə vermirdi. İndiki qanunlar isə bu qadağanı aradan qaldırdı.



“Apreldə baş verən müharibədən də hakimiyyətin uzadılması üçün istifadə edildi”, - deyə o bildirib.





You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.