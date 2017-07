İŞİD-lə Əl-Qaidə birləşə bilər – Sensasion İDDİA

İŞİD və Əl Qaidə qruplaşmaları birləşə bilər.

Milli.Az modern.az-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə Avropa Birliyinin terrorizmlə mübarizə üzrə koordinatoru Jil de Kerşov deyib.



Kerşovun fikrincə, cəbhədə ağır məğlubiyyətlərə uğrayan İŞİD internetdəki təbliğat materiallarının köməyi ilə nüfuzunu saxlamağa çalışır. Eyni zamanda qruplaşmanın digər güclü təşkilatlar, o cümlədən Əl-Qaidə ilə birləşməsi də gündəmdədir.



Avropa Birliyinin polis orqanı sayılan Avropol-un dünyadakı terror saytlarını izlədiyini və 30 min qanunsuz ekstremist saytı bağladıqlarını da Kerşov öz müsahibəsində danışıb.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.