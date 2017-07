"Qarabağ"ın Çempionlar Liqasının II təsnifat mərhələsində Gürcüstan təmsilçisi "Samtredia" ilk oyunu üçün biletlərin satışa çıxarılacağı tarixi və qiymətləri açıqlayıb.

Fanat.Az xəbər verir ki, biletlərin qiyməti sektorlardan asılı olaraq, 1, 2 və 5 manat arasında dəyişir. VİP biletlərin dəyəri isə 30 manat təşkil edir. Azarkeşlər iyulun 7-dən etibarən biletləri əldə edə biləcəklər.

Qeyd edək ki, Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda keçiriləcək oyun saat 21:00-da başlayacaq.

Fanat.Az

