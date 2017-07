Cinsiyyəti "qeyri-müəyyən" uşaq dünyaya gəlib - VİDEO - FOTO

Kanadanın Britiş Kolumbia bölgəsində yaşayan körpənin anası uşağın cinsi seçimini özünün müəyyən etməsi üçün uşağını cinsiyyətsiz olaraq qeydə aldırıb.

Milli.Az Posta-ya istinadən xəbər verir ki, kanadalı Kori Doty görünüşcə bığları olan bir kişidir, amma o, özünü cinsiyyətsiz biri hesab edir.

"Həkimlərin doğum əsnasında cinsi orqanlara baxaraq cinsiyyətimi açıqlaması, özümü hansı cinsin nümayəndəsi etdiyim mənasını vermir", - deyən Kori Doty keçən ilin noyabr ayında doğum edib.

Körpəsinin səhiyyə kartında cinsiyyət hissəsi U (qeyri-müəyyən) olaraq qeydiyyatdan keçirdən Kori Doty, övladının qız yaxud kişi olduğunu zamanı gəldiyində buna özünün qərar verə biləcəyini deyib.

Milli.Az

Videonu izləmək üçün şəklə klikləyin:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.