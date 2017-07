Azərbaycanın U-21 millisinin üzvü Tural Hümbətov karyerasını Makedoniyada davam etdirəcək.

Fanat.Az xəbər verir ki, o "Pobeda" ilə müqavilə imzalayıb. Bu haqda məlumat yayan klubun rəsmi "feysbuk" səhifəsi 23 yaşlı müdafiəçi ilə 1 illik müqavilə imzalandığını açıqlayıb.

Makedoniyanın yüksək liqa təmsilçisi olan "Pobeda" son mövsümdə 7-ci yeri tutub. Tural isə son olaraq AZAL-ın formasını geyib.

Fanat.Az

