Bakı. 4 iyul. REPORT.AZ/ İyulun 15-dən Azərbaycandaxili sərnişin qatarlarında kupe və plaskart tipli vaqonlarda aşağı yerlərə 1,2 əmsalı tətbiq ediləcək, başqa sözlə həmin yerlərə biletlər 20% baha satılacaq.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə “Azərbaycan Dəmir Yolları” QSC-nin açıqlamasında bildirilir.

Qurum bunu sərnişinlərə göstərilən xidmətin səviyyəsini artırmaq, çevik tarif siyasətinə və tənzimlənən gediş haqları sisteminə keçmək istəyi ilə izah edir.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.