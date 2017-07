"Yuventus"un futbolçusu Paulo Dibala ölkəsi Argentinanın Laquna Larqa şəhərində bir xeyriyyə matçında 20-yə yaxın adam qoruduğu qapıya qol vurub.

