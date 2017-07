Ermənistanda hərbi hissədə partlayış: üç əsgər yaralandı

Hərbi hissədə partlayış nəticəsində Ermənistan ordusunun üç əsgəri yaralanıb.

Milli.Az report-a istinadən xəbər verir ki, sosial şəbəkələrdə Ermənistan ordusunun hərbi hissələrindən birinin işğal olunmuş Cəbrayıl rayonu ərazisindəki poliqonda keçirdiyi taktiki məşğələ zamanı partlayışın baş verməsi barədə məlumat yayılıb.

İlkin məlumata görə, ehtiyatsızlıq səbəbindən qumbaranın partlaması nəticəsində 3 hərbi qulluqçu müxtəlif dərəcəli qəlpə yaraları alıb.

Cəbrayıldakı hərbi hospitala qardaşı oğluna baş çəkməyə gələn Qriqoriy V. adlı şəxs hadisə barədə sosial şəbəkələrdə şərh yazıb. Onun sözlərinə görə, partlayış nəticəsində bir nəfər əsgərin əli amputasiya edilib.

Digər iki hərbi qulluqçudan biri ağır, o biri isə yüngül qəlpə yaraları alıb.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.