Azərbaycanda ət yenidən bahalaşdı - REPORTAJ

Süfrələrin vaz keçilməz neməti olan ətin qiymətində artım müşahidə edilir. Bahalaşmanın budəfəki ünvanı həm bölgələr, həm də paytaxtdır.

İqtisadiyyat Nazirliyinin mətbuat katibi Abbas Əliyevin sözlərinə görə, Antiinhisar Siyasəti və İstehlakçılarının Hüquqlarının Müdafiəsi Dövlət xidməti süni qiymət artımı ilə bağlı məsələni araşdırır və məsələ qurum rəhbərliyinin diqqətinə çatdırılacaq.

Mütəxəssislər hesab edir ki, Azərbaycanda ilin istənilən fəslində təzə göy-göyərti, meyvə-tərəvəz tapmaq mümkün olsa da, təəssüf ki, əhali çox vaxt onunla qidalanmağa üstünlük vermir. Dəfələrlə deyilməsinə baxmayaraq, bizim qida rejimimizdə ət və ət xörəkləri aparıcı yer tutur.

Bir çox insanlar ət yeməyi olmadan doyumluq hissinin olmadığını deyirlər. Halbuki ətin çox qəbulu insan səhhəti üçün zərərlidir. Ətin tərkibində xolesterolun miqdarı yüksək olduğundan, ürək-damar xəstələrinə və qan təzyiqindən əziyyət çəkənlərə çox az miqdarda ət yemək tövsiyə edilir. Həkimlər heyvanların daxili orqanlarını da yeməməyi məsləhət görürlər. Qoyun və inəklərin böyrək, dalaq, ciyər kimi daxili orqanlarında mikrobların miqdarı daha çoxdur.

Həkimlərin sözlərinə görə, həftədə yalnız bir dəfə ət yemək məsləhətdir. Ətin insan orqanizminə verdiyi zərərlərin qarşıçısını almaq üçün meyvə və səbzələrdən istifadə etmək lazımdır.

