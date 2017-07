Kanadalı müğənni Selin Dion Fransanın “Vogue” jurnalı üçün lümlüt şəkil çəkdirib.

Publika.az xarici mətbuata istinadən xəbər verir ki, obyektiv qarşısına keçən 49 yaşlı ifaçının yaxşı formada qalması diqqəti çəkib. Dionun çılpaq fotosu qısa müddətdə instaqramda rekord qırıb.

Xatırladaq ki, müğənni həyat yoldaşı Rene Anjelil ötən ilin əvvələrində 74 yaşında vəfat edib. İddialara görə, Selin Dion hazırda gənc kişi ilə sevgilidir.

